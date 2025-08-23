  • 23 Agosto 2025 -
Modica | Spettacolo

Da Modica alla passerella: Emanuele Donzella in corsa per il titolo di Mister Italia

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 23 agosto 2025 – C’è anche un pezzo di Modica nella corsa al titolo di Mister Italia 2025. Emanuele Donzella, 26 anni, è infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del prestigioso concorso di bellezza maschile, considerato la controparte di Miss Italia.

Il concorso, ideato e organizzato da Claudio Marastoni, ha lanciato nel mondo dello spettacolo volti noti come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luca Onestini e molti altri. Ora, Emanuele si prepara a seguire le loro orme, portando con sé la passione per il cinema, il calcio e il fitness, oltre al suo mestiere di muratore.

L’avventura di Emanuele Donzella entra nel vivo mercoledì 27 agosto, quando a Giulianova (TE) si terrà la prefinale nazionale in Piazza del Mare. In questa tappa cruciale, il giovane modicano si confronterà con altri 69 ragazzi provenienti da tutta la penisola. Solo in 40 avranno la possibilità di accedere alla finalissima, che si svolgerà a Pescara, nello spettacolare scenario dello Stadio del Mare. Qui verrà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Alto 1.91, con un fisico atletico scolpito in palestra e sui campi da calcio, Emanuele Donzella rappresenta la provincia di Ragusa con l’ambizione di conquistare il titolo. Per seguire il suo percorso e supportarlo, è possibile rimanere aggiornati attraverso i canali social ufficiali (Facebook e Instagram) di Mister Italia.

© Riproduzione riservata

