Urbanistica a Scicli: il PD attacca l’amministrazione su PUDM e PUG

Scicli, 23 Agosto 2025 – Il Partito Democratico di Scicli alza il tiro e critica aspramente l’attuale amministrazione comunale, accusandola di immobilismo su due strumenti urbanistici fondamentali: il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) e il Piano Urbanistico Generale (PUG).
La nota del PD sottolinea che Scicli, a differenza di altri comuni siciliani, non ha ancora un PUDM aggiornato e funzionante. L’unico comune dell’isola ad aver completato l’iter è, secondo il PD, Milazzo. Il partito di opposizione fa notare che il Piano di Scicli era stato redatto dalla precedente amministrazione, ma l’attuale giunta non starebbe compiendo i passi necessari per renderlo operativo.
Sul fronte del PUG, la situazione viene descritta come ancora più critica. Il Partito Democratico denuncia che il Piano, ereditato dalla giunta Giannone, sarebbe fermo sulla scrivania dell’assessore competente, senza che venga portato all’attenzione del Consiglio Comunale. Le interrogazioni del PD, a loro dire, hanno ricevuto solo “sterili risposte formali”, con l’amministrazione che sembrerebbe voler evitare di assumersi impegni precisi su tempistiche e approvazione.
La critica del Partito Democratico si estende anche alla gestione del territorio. Il comunicato stampa afferma che, nonostante gli “annunci roboanti” di inizio estate su un’imponente manutenzione straordinaria, la città e le sue borgate rimangono “sporche e trascurate”. Le spiagge, in particolare, sarebbero prive dei servizi minimi e difficilmente accessibili.
Il PD conclude il suo intervento con un invito diretto al sindaco e all’assessore Giannone, esortandoli a “tornare alle loro scrivanie” e a concentrarsi sulla tutela del territorio e sulla risoluzione dei problemi urbani, “lasciando perdere i giochetti politici”.