  • 24 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 24 Agosto 2025 -
Modica | Ragusa | Sport

Amichevole. Modica Calcio, una vittoria convincente e ottime premesse per la stagione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 Agosto 2025 –  Il Modica Calcio chiude in grande stile il ciclo di allenamenti congiunti pre-campionato, con una netta vittoria per 7-0 contro il Pro Ragusa. Un risultato che non solo gonfia il morale, ma offre anche segnali molto positivi in vista degli impegni ufficiali.
La partita: gol e gioco di squadra
Il ritorno in maglia rossoblù di Savasta è stato subito celebrato con una doppietta, dimostrando la sua ritrovata vena realizzativa. Non sono mancati i gol anche da parte degli altri giocatori: Belluso su rigore, Sessa con un pregevole pallonetto, e ancora Brucaletta, Susino e Misseri a chiudere i conti.
Al di là del punteggio, le indicazioni più incoraggianti arrivano dal gioco espresso dalla squadra di mister Raciti. Il Modica ha mostrato ottime trame offensive, con un’eccellente rotazione tra difesa, centrocampo e attacco. La palla si è mossa con precisione e fluidità, portando gran parte della rosa a rendersi pericolosa in area avversaria. Questa sinergia tra i reparti suggerisce che il lavoro svolto in allenamento sta già dando i suoi frutti.
Verso gli impegni ufficiali
Questo successo è il modo migliore per prepararsi alla prima gara ufficiale della stagione, che vedrà il Modica impegnato al Vincenzo Barone nella gara di andata della Coppa Italia contro il Palazzolo.
Le premesse sono più che positive: la squadra appare ben costruita, affiatata e determinata. Il lavoro di Raciti è evidente e ha trasformato il gruppo in una formazione solida e compatta. Ora la sfida è mantenere questo livello di prestazioni e dimostrare, gara dopo gara, che tutto ciò non è frutto del caso ma la base di una stagione che si preannuncia dura e avvincente.

575014
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube