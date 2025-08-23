Amichevole. Modica Calcio, una vittoria convincente e ottime premesse per la stagione

MODICA, 23 Agosto 2025 – Il Modica Calcio chiude in grande stile il ciclo di allenamenti congiunti pre-campionato, con una netta vittoria per 7-0 contro il Pro Ragusa. Un risultato che non solo gonfia il morale, ma offre anche segnali molto positivi in vista degli impegni ufficiali.

La partita: gol e gioco di squadra

Il ritorno in maglia rossoblù di Savasta è stato subito celebrato con una doppietta, dimostrando la sua ritrovata vena realizzativa. Non sono mancati i gol anche da parte degli altri giocatori: Belluso su rigore, Sessa con un pregevole pallonetto, e ancora Brucaletta, Susino e Misseri a chiudere i conti.

Al di là del punteggio, le indicazioni più incoraggianti arrivano dal gioco espresso dalla squadra di mister Raciti. Il Modica ha mostrato ottime trame offensive, con un’eccellente rotazione tra difesa, centrocampo e attacco. La palla si è mossa con precisione e fluidità, portando gran parte della rosa a rendersi pericolosa in area avversaria. Questa sinergia tra i reparti suggerisce che il lavoro svolto in allenamento sta già dando i suoi frutti.

Verso gli impegni ufficiali

Questo successo è il modo migliore per prepararsi alla prima gara ufficiale della stagione, che vedrà il Modica impegnato al Vincenzo Barone nella gara di andata della Coppa Italia contro il Palazzolo.

Le premesse sono più che positive: la squadra appare ben costruita, affiatata e determinata. Il lavoro di Raciti è evidente e ha trasformato il gruppo in una formazione solida e compatta. Ora la sfida è mantenere questo livello di prestazioni e dimostrare, gara dopo gara, che tutto ciò non è frutto del caso ma la base di una stagione che si preannuncia dura e avvincente.

Salva