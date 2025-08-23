  • 23 Agosto 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Modica. Un tuffo nel passato: 50 anni dopo, i compagni di “Santa Teresa” si ritrovano

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 23 Agosto 2025 – Cinquant’anni fa, erano solo dei bambini con i grembiuli, seduti dietro banchi di legno, a imparare l’alfabeto e i primi numeri. Oggi, si sono ritrovati, con qualche capello bianco e qualche ruga in più, ma con la stessa emozione di allora: i compagni delle classi della scuola “Santa Teresa” di Modica Alta si sono riuniti per celebrare un traguardo unico, quello del loro cinquantennale.

L’atmosfera era carica di nostalgia e gioia, un vero e proprio “tuffo nel passato” tra aneddoti, abbracci e tante risate. Sono riaffiorati i ricordi di una vita scolastica semplice e felice, fatta di giochi in cortile, piccole marachelle e la scoperta di amicizie che, per molti, non si sono mai interrotte.

Il ritrovo è stato molto più di una semplice cena: è stato un momento di condivisione profonda. Ognuno ha raccontato la propria storia, le strade intraprese dopo la fine della scuola elementare o media. Chi ha viaggiato, chi ha costruito una famiglia, chi ha cambiato città o chi è rimasto a Modica, tutti con una storia unica da raccontare. C’è stato spazio anche per un ricordo commosso dei compagni che purtroppo non ci sono più, un omaggio silenzioso a chi ha condiviso un pezzo importante di quel percorso.

 

 

