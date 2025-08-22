L’incidente mortale di Ragusa. Cassì: “Un dolore che colpisce tutta la comunità”

Ragusa, 22 Agosto 2025 – La notizia della tragica morte di Andrea Passalacqua, il quindicenne studente dell’Istituto “Fabio Besta”, ha profondamente scosso l’intera città di Ragusa. Il ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente sul lavoro nell’azienda agricola di famiglia.

“È un dolore che lascia sgomenti, una notizia terribile che colpisce l’intera nostra comunità,” dichiara il Sindaco. “La perdita di una vita così giovane e promettente è una ferita profonda per tutti noi. In questo momento di immenso dolore, a nome mio e di tutti i ragusani, desidero esprimere il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia di Andrea e ai suoi amici. La città si stringe a loro in un abbraccio silenzioso e commosso.”

Il Sindaco ha invitato la cittadinanza a riflettere sulla fragilità della vita e ha espresso la speranza che la comunità possa trovare la forza per sostenere la famiglia Passalacqua in questo momento di lutto.

