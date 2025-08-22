  • 22 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 22 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Il Modica Calcio ritrova il suo ariete. Torna Luca Savasta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – Il Modica Calcio è lieto e orgoglioso di annunciare il ritorno di un grande attaccante, Luca Savasta è di nuovo un giocatore rossoblù. Un ritorno tanto atteso dalla città che non ha mai dimenticato l’uomo e il giocatore che appena due anni fa vinse la classifica dei marcatori proprio con la maglia della Contea.
Nella scorsa stagione Savasta ha vestito la maglia del Gela, dimostrandosi decisivo nella gara di ritorno playoff con una doppietta che ha permesso ai delfini di fare il salto di categoria e approdare in Serie D.
Giocatore che non ha bisogno di grandi presentazioni, specie nella piazza modicana. Uomo spogliatoio e rapace d’area, su di lui sono ricadute le scelte del tecnico Raciti che ormai da giorni ripeteva l’idea di aspettare fino alla fine il grande nome piuttosto che andare su un acquisto immediato ma poco funzionale al suo gioco.
Dopo giorni di attesa, chiusa l’avventura dell’attaccante palermitano al Gela, adesso è tempo di tornare a far cantare la curva modicana, in un nuovo stadio e in una nuova stagione, ciò che siamo certi non cambierà sarà l’urlo di gioia della tribuna ai gol del solito Luca Savasta.

574947
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube