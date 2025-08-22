Il Modica Calcio ritrova il suo ariete. Torna Luca Savasta

Modica – Il Modica Calcio è lieto e orgoglioso di annunciare il ritorno di un grande attaccante, Luca Savasta è di nuovo un giocatore rossoblù. Un ritorno tanto atteso dalla città che non ha mai dimenticato l’uomo e il giocatore che appena due anni fa vinse la classifica dei marcatori proprio con la maglia della Contea.

Nella scorsa stagione Savasta ha vestito la maglia del Gela, dimostrandosi decisivo nella gara di ritorno playoff con una doppietta che ha permesso ai delfini di fare il salto di categoria e approdare in Serie D.

Giocatore che non ha bisogno di grandi presentazioni, specie nella piazza modicana. Uomo spogliatoio e rapace d’area, su di lui sono ricadute le scelte del tecnico Raciti che ormai da giorni ripeteva l’idea di aspettare fino alla fine il grande nome piuttosto che andare su un acquisto immediato ma poco funzionale al suo gioco.

Dopo giorni di attesa, chiusa l’avventura dell’attaccante palermitano al Gela, adesso è tempo di tornare a far cantare la curva modicana, in un nuovo stadio e in una nuova stagione, ciò che siamo certi non cambierà sarà l’urlo di gioia della tribuna ai gol del solito Luca Savasta.

