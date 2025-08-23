  • 23 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 23 Agosto 2025 -
Rubriche

La guerra dei farmaci: atto unico in camice bianco…l’opinione di Rita Faletti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

In Toscana, dove il paesaggio è poesia e il vino filosofia, si è consumato un dramma degno di Pirandello, ma con la profondità di un cestino. Il teatro una Asl, gli attori due dipendenti, una medichessa e un’infermiera, i costumi di scena camici bianchi, colonna sonora da influencer impegnate e regia social degna di TIKTOK. Le due, animate da spirito pacifista, hanno deciso di protestare contro il conflitto israelo-palestinese, buttando nel cestino, con gesto teatrale e sguardo truce…..farmaci israeliani. Integratori Teva e salviette. Il video, girato in orario non lavorativo ma in pieno stile “ASL production”, ha scatenato reazioni a metà tra l’indignazione e il cabaret. “Erano campioni gratuiti!” si sono affrettate a precisare le indomite protagoniste, come se la gratuità rendesse il gesto meno assurdo. Il risultato? Una figuraccia globale con tanto di retromarcia “Li abbiamo recuperati!” – e qui il dramma si fa farsa: i farmaci, come attori pentiti, tornano in scena. Scene tagliate: la professionalità, la distinzione tra attivismo e servizio pubblico. Il messaggio che passa? Se vuoi cambiare il mondo, non servono idee, serve un cestino. E magari un hashtag.  In un sistema sanitario che funziona un po’ sì un po’ no, dove mancano risorse e personale, non manca il talento per la commedia. Ma una domanda resta sospesa nell’aria come un aerosol terapeutico: che fine ha fatto il buon senso? Donnette.

 

574967
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube