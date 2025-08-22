  • 22 Agosto 2025 -
Modica | News in primo piano | Politica | Sanità

“Non strumentalizzo, risolvo”: il sindaco di Modica Maria Monisteri rompe il silenzio sulla crisi dell’ospedale

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,  22 Agosto 2025 – Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, interviene in merito alle recenti problematiche emerse presso il pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore Baglieri”, ribadendo l’importanza di un approccio concreto e non strumentale alla questione.

In una dichiarazione ufficiale, il sindaco ha specificato che i contatti con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP 7) e, in particolare, con il direttore generale Giuseppe Drago e il primario del pronto soccorso Romualdo Polara, sono stati “continui e costanti” fin dall’inizio del suo mandato. L’attenzione sulla situazione dell’ospedale, ha precisato, non è occasionale, ma fa parte di un impegno quotidiano e strutturato.

Il sindaco ha affrontato direttamente il caso che ha avuto risalto sui media e ha suscitato l’intervento della politica locale, sottolineando di essere stata informata dell’accaduto e di aver già avviato un dialogo specifico con i vertici dell’ASP. La sua posizione è chiara: “Non è mia abitudine e non lo sarà mai, strumentalizzare accadimenti perché preferisco cercare le strade di soluzione, laddove possibili, ai problemi.”

Monisteri ha fatto riferimento anche a un post sui social media della signora coinvolta nella vicenda, prendendo atto della sua decisione di “prendere le distanze dalle ‘manfrine politiche'”. Questo atteggiamento è stato condiviso dal sindaco, che ha ribadito la sua scelta di affrontare i problemi senza puntare il dito e assumendosi le proprie responsabilità, con l’obiettivo finale di risolverli. L’articolo si chiude con un messaggio di rassicurazione e impegno, volto a stemperare le tensioni politiche e a concentrarsi sulle azioni concrete.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su ““Non strumentalizzo, risolvo”: il sindaco di Modica Maria Monisteri rompe il silenzio sulla crisi dell’ospedale”

  1. Ciccio

    “Non è mia abitudine e non lo sarà mai, strumentalizzare accadimenti perché preferisco cercare le strade di soluzione, laddove possibili, ai problemi.”
    Ma perchè, in tutto questo cosa c’è di straordinario, tutti i Sindaci fanno tutto ciò “laddove possibile”…
    il problema sono le priorità che servirebbero nella risoluzione di complessi problemi “strutturali” e non interventi propagandistici come feste, manifestazioni e sperpero di risorse che forzatamente dovrebbero essere invece incanalate verso altro:
    acquedotto,
    – viabilità e riparazione di strade semidistrutte che diventano pericolose dopo eventi piovosi,
    – pulizia periodica di tombini per evitare allagamenti durante gli eventi piovosi,
    – eliminazione di dossi illegali dalle strade e mi riferisco sia a quelli in gomma che quelli costosissimi fatti in opera e definitivi che distruggono ed aumentano i rischi per la viabilità,
    – mentre per eliminare il pericolo servono autovelox opportunamente omologati e rispettosi delle norme per sanzionare i colpevoli di pericolosi eccessi di velocità.

    Per fare chiarezza sulle assurde costruzioni di dossi disseminati copiosamente in tutte le strade comunali volevo evidenziare che:
    l’art. 42 del codice della strada e l’art. 179 del regolamento di attuazione stabiliscono che i dossi e tutti gli dissuasori di velocità non possono mai essere messi nelle vie di transito principali percorsi da mezzi di soccorso, e questo è il principio fondamentale della norma, ed in particolare, allorché si rendesse necessario in casi gravi e comunque non soggetti al passaggio dei mezzi di soccorso, deve avere una altezza non superiore a 3 centimetri (tre centimetri) considerato che il limite è di 50 km/orari.
    Ora, quelli disseminati a Modica sono in quantità enorme e sicuramente sono impiantati nelle vie che frequentemente sono percorse da Ambulanze o altro e sicuramente l’altezza risulta di molto maggiore arrivando anche ad oltre cm 20 di altezza, capaci di distruggere gli ammortizzatori di qualsiasi mezzo
    (senza ipocrisia lo sappiamo tutti questo anche se nessuno alza un dito per protestare).
    Naturalmente serve un apposito cartello per indicarli almeno 20 metri prima, a Modica non esiste niente di tutto questo o quantomeno le indicazioni sono minimali.
    Se questi requisiti mancano i dossi sono assolutamente fuorilegge, sono insidie imprevedibili e l’art. 2051 del codice civile obbliga al risarcimento del danno arrecato, l’ente proprietario della strada responsabile, è la legge e non l’opinione di Ciccio.
    Io sono sicuro che la Sindaca leggerà il commento e rifletterà su tutto questo, la legge è chiara e qualcuno un giorno cavalcherà tutto questo contro di lei, non potrà dire che non sapeva, spero anche i suoi collaboratori possano consigliarla.
    Direi che potrebbe difendersi ribaltando la responsabilità all’amministrazione precedente che ha avviato questa enorme assurdità, e disponga urgentemente la rimozione.
    Consulti gli articoli che ho citato.
    La ringrazierei se facesse questa opera meritoria.
    I cittadini, tuttavia sanno che i danni causati dai dossi (sperando non ci sia necessità di ricorrere al penale) possono richiederli al Comune, anche se poi pagheremo noi cittadini.

