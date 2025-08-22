“Non strumentalizzo, risolvo”: il sindaco di Modica Maria Monisteri rompe il silenzio sulla crisi dell’ospedale

Modica, 22 Agosto 2025 – Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, interviene in merito alle recenti problematiche emerse presso il pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore Baglieri”, ribadendo l’importanza di un approccio concreto e non strumentale alla questione.

In una dichiarazione ufficiale, il sindaco ha specificato che i contatti con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP 7) e, in particolare, con il direttore generale Giuseppe Drago e il primario del pronto soccorso Romualdo Polara, sono stati “continui e costanti” fin dall’inizio del suo mandato. L’attenzione sulla situazione dell’ospedale, ha precisato, non è occasionale, ma fa parte di un impegno quotidiano e strutturato.

Il sindaco ha affrontato direttamente il caso che ha avuto risalto sui media e ha suscitato l’intervento della politica locale, sottolineando di essere stata informata dell’accaduto e di aver già avviato un dialogo specifico con i vertici dell’ASP. La sua posizione è chiara: “Non è mia abitudine e non lo sarà mai, strumentalizzare accadimenti perché preferisco cercare le strade di soluzione, laddove possibili, ai problemi.”

Monisteri ha fatto riferimento anche a un post sui social media della signora coinvolta nella vicenda, prendendo atto della sua decisione di “prendere le distanze dalle ‘manfrine politiche'”. Questo atteggiamento è stato condiviso dal sindaco, che ha ribadito la sua scelta di affrontare i problemi senza puntare il dito e assumendosi le proprie responsabilità, con l’obiettivo finale di risolverli. L’articolo si chiude con un messaggio di rassicurazione e impegno, volto a stemperare le tensioni politiche e a concentrarsi sulle azioni concrete.

