Attualità | Modica

Modica festeggia la “Giornata dell’Indipendenza Ucraina” il 24 agosto

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 22 Agosto  2025 – In occasione della Festa della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina, la città di Modica si colorerà di giallo e blu domenica 24 agosto, a partire dalle ore 16. L’iniziativa, organizzata dall’associazione iblea “Slava Ukrani” si inserisce nel calendario di celebrazioni che la comunità ucraina sostiene con fermezza e pervicacia.
“Per noi ucraini, il Giorno dell’Indipendenza è molto più di una ricorrenza – spiega il presidente Oksana Khliebovska – È la data che nel 1991 ci ha consegnato la libertà e che oggi, nonostante la guerra, ci ricorda che il nostro Paese è vivo, ricco di cultura e tradizioni. È un inno alla vita, alla dignità e alla resilienza”.
Lo slogan scelto della manifestazione di quest’anno a livello nazionale è il seguente: “Semi di indipendenza, fiori di libertà”, proprio per sottolineare il legame stretto fra l’indipendenza e la possibilità di sviluppo democratico, pacifico e fruttuoso. Durante la manifestazione si alterneranno momenti di riflessione e testimonianze.

Il programma prevede anche laboratori creativi, una raccolta fondi, la presenza di una bancarella con souvenir tipici della terra ucraina e il collegamento, attorno alle ore 17, con la maratona televisiva online “Insieme per l’Indipendenza” organizzata dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine che sono presenti su tutto il territorio nazionale.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’abbraccio simbolico tra la comunità modicana e quella ucraina. L’invito degli organizzatori si rivolge poi a tutta la cittadinanza della provincia di Ragusa, ma anche alle associazioni del terzo settore e a tutte le persone interessate a partecipare a questa celebrazione: “La vostra presenza – ribadisce il vicepresidente dell’associazione “Slava Ukriani”, Calogero Castaldo – sarà un segno tangibile di vicinanza e di sostegno alla comunità ucraina e contribuirà a rendere ancora più apprezzabile e significativo questo momento di festa e di memoria. Infine, un grazie personale va a tutte quelle persone che si stanno adoperando per la riuscita della manifestazione. Aspettiamo tutti in piazza Matteotti, domenica 24 agosto, anche per un momento di confronto”.

© Riproduzione riservata

