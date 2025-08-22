  • 22 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica

Modica, addio al Dottore che curava le anime: un’eredità di amore e umanità

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 22 Agosto2025 -Lutto a Modica  per la scomparsa del Dottore Guglielmo Rosa,  un uomo che è stato molto più di un semplice medico. È stato il medico, una figura rassicurante e un punto di riferimento che, con la sua disponibilità e il suo sguardo attento, ha saputo curare non solo i corpi, ma anche le anime di intere generazioni. In queste ore, un fiume di affetto e gratitudine sta inondando la famiglia, con testimonianze che raccontano di un’umanità straordinaria e di un’eredità indelebile.

La sua grandezza professionale, riconosciuta da tutti, si specchiava in una vita privata ricca di affetti profondi. L’amore totale e raro con la moglie Rosa è stato un esempio luminoso, un insegnamento che ha attraversato il tempo. Per i figli Michele, Pierluigi e Andrea, è stato una guida, un sostegno e una fonte di orgoglio, capace di specchiarsi con gioia nei loro percorsi di vita e nelle famiglie che hanno costruito.

Ma la sua gioia più grande erano i nipoti: Guglielmo, Giulio, Mattia, Francesca, Costanza e Giordana. Con loro ha condiviso saggezza, sorrisi e carezze, ritrovando nei loro occhi la sua giovinezza e la sua speranza.

La sua casa, che continua a profumare di libri, cultura e amore, non sarà mai vuota, perché colma della sua presenza silenziosa. Lascia un vuoto immenso, ma anche un’eredità di dignità, passione e bontà che accompagnerà per sempre chi lo ha conosciuto. “Ha vissuto per curare, ha amato per vivere”, recita una frase che riassume il suo spirito.

Il suo ricordo vivrà non solo nelle vite che ha curato e nei cuori che ha toccato, ma anche nelle generazioni che porteranno dentro di sé il suo esempio. E mentre il dolore oggi si fa sentire, la gratitudine per aver avuto il privilegio di averlo avuto come padre, marito, nonno e amico solleva i cuori.

Guglielmo Rosa negli anni è stato anche consigliere comunale. Aveva 91 anni.

Le esequie saranno celebrate oggi,  , alle   15:30 presso la Chiesa di San Pietro.

© Riproduzione riservata

