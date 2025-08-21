Tragedia a Caucana: bambino di due anni muore annegato in una piscina gonfiabile

Caucana (Santa Croce Camerina), 21 Agosto 2025 – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Comiso e l’intera provincia di Ragusa. Un bambino di soli due anni è morto annegato questa mattina, mercoledì 21 agosto, in una piscina gonfiabile all’interno di una casa privata a Caucana.

Il corpo del piccolo è stato ritrovato dalla nonna. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che si sono precipitati sul posto e hanno tentato a lungo di rianimare il bambino. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano e non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sfuggito per un attimo al controllo dei familiari, che risiedono a Comiso e sono molto noti nel settore della produzione di olio. La vittima è il nipotino del titolare dell’azienda, figlio di suo figlio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ragusa e Santa Croce Camerina, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità, profondamente colpita da una perdita così tragica e inaspettata.

