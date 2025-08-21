  • 21 Agosto 2025 -
Attualità | Ispica | Slider

“Pizza al Borgo”: una rimpatriata tra risate e convivialità a Marina di Marza

Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 21 Agosto 2025 – Un vecchio borgo con un palmento abbandonato si è trasformato, per la terza volta consecutiva, nel cuore di una festa all’insegna della convivialità e della tradizione. L’evento, ideato e organizzato da Mariavita Di Tommasi, ha riunito oltre 100 persone per una serata speciale chiamata “Pizza al Borgo”.

L’idea, semplice ma efficace, ha previsto l’arrivo di un camion attrezzato con un forno a legna, che ha sfornato pizze calde direttamente sul posto. Ogni partecipante ha contribuito portando da casa sedie e tavoli, che una volta uniti hanno creato un’unica, grande tavolata. Le tovaglie variopinte hanno regalato un tocco di allegria e calore a un luogo che il tempo aveva quasi dimenticato.

La serata si è svolta a Marina di Marza, a Ispica, in un’atmosfera di condivisione e spensieratezza. “Ci siamo riuniti in più di 100 persone e abbiamo condiviso una serata di risate e divertimento,” ha raccontato l’organizzatrice, Mariavita. L’evento ha dimostrato come la comunità possa rivitalizzare luoghi storici e dimenticati, trasformandoli in palcoscenici di momenti indimenticabili, capaci di unire le persone attorno ai piaceri semplici della buona compagnia e del buon cibo.

© Riproduzione riservata

