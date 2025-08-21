Omicidio di Cava d’Aliga (Scicli). C’è un fermo, l’arma sarebbe stata trovata

SCICLI, 21 Agosto 2025 – Si sta facendo luce sull’omicidio avvenuto ieri, mercoledì 20 agosto, nelle campagne di Scicli, in contrada Punta Corvo, a poca distanza da Cava d’Aliga. La vittima, identificata come Fadhel Fergani, un tunisino di 36 anni, è stato ucciso con una coltellata.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Ragusa e Modica hanno portato rapidamente a un primo sviluppo. Nella giornata di ieri, è stato fermato un giovane connazionale della vittima, ritenuto il presunto autore del delitto. Sebbene alcune fonti avessero riportato il ritrovamento dell’arma, al momento i dettagli non sono ancora stati confermati ufficialmente dalle forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno comunque le idee chiare sul movente, che sembrerebbe essere legato a una lite tra i due.

La tragedia si è consumata in un’azienda agricola dove la vittima lavorava. Dopo essere stato colpito, Fergani è uscito dall’abitazione, ma è crollato a terra a causa delle gravi ferite riportate.

La comunità di Scicli è sotto shock per l’accaduto. Anche il sindaco, Mario Marino, ha espresso il suo cordoglio, condannando l’episodio di violenza. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa e gli accertamenti continuano per fare piena luce sulla vicenda.

