Giarratana. “Pacem in Terris”: la musica che unisce per la riconciliazione

Giarratana, 21 Agosto 2025 – Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Bartolomeo si è tenuto mercoledì 20 agosto, alle ore 21.00, il concerto dal titolo “Pacem in Terris – Concerto per la riconciliazione”, un evento che ha saputo fondere arte, spiritualità e impegno civile attraverso il linguaggio universale della musica. Protagonisti della serata il Coro Regina Caeli di Giarratana e l’Orchestra ArSonorum di Monterosso Almo, diretti con maestria dal M° Francesco Giaquinta. A impreziosire l’esecuzione, la voce intensa del soprano Lina Pluchino, solista di grande sensibilità interpretativa. La narrazione, affidata alla voce calda e coinvolgente di Salvatore Ansaldi, ha guidato il pubblico in un percorso di riflessione . Il programma ha proposto musiche di Marco Frisina, tra i compositori contemporanei più apprezzati in ambito sacro e sinfonico, le cui note evocative hanno dato corpo a un messaggio di pace e fraternità. L’evento, molto partecipato, ha riscosso grande apprezzamento da parte dei presenti, che hanno sottolineato l’elevata qualità artistica e la profonda intensità spirituale dell’esecuzione.

Nelle due foto i protagonisti del concerto

