RTMNews sbarca su WhatsApp: ancora più vicini ai lettori

RTMNews è sempre più vicino ai suoi lettori: è attivo infatti il canale ufficiale su WhatsApp di RadioRTM, dal quale poter ricevere notizie, aggiornamenti e contenuti esclusivi direttamente sul proprio cellulare.

Il canale WhatsApp è uno strumento semplice, gratuito e sicuro per restare informato in tempo reale.

Nessun gruppo, nessuna chat: solo aggiornamenti selezionati dalla redazione, direttamente sullo smartphone.

Grazie al canale WhatsApp, ciascuno si assicura notizie sempre aggiornate e in tempo reale, contenuti selezionati, privacy tutelata, accesso immediato alle news e, con la possibilità di attivare le notifiche push, non si corre il rischio di perdersi nemmeno una news.

🟢 Come iscriversi?

Clicca sul link 👉 Iscriviti al canale WhatsApp di RTMNews Premi su “Iscriviti” in alto a destra Tocca la campanella 🔔 per ricevere le notifiche

Il servizio è completamente gratuito ed è possibile annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Link canale WhatsApp:

Clicca qui

Salva