L’ASD Ragusa Calcio ha un nuovo preparatore dei portieri: arriva Roberto La Malfa

RAGUSA, 21 Agosto 2025 – L’ASD Ragusa Calcio ha annunciato un’importante novità per il suo staff tecnico. Dopo la scelta di Gaetano Lucenti, quale allenatore, Roberto La Malfa, ricoprirà il ruolo di nuovo preparatore dei portieri.
La Malfa è una figura di grande esperienza nel settore e la sua aggiunta contribuirà a rafforzare lo staff di mister Lucenti in vista della prossima stagione. Il suo contributo sarà fondamentale per la preparazione del reparto portieri, in vista degli impegni sportivi che attendono la squadra.