Modica. Il Sindaco Monisteri riceve una coppia nippo-modicana

MODICA, 21 Agosto 2025 – Un’unione che celebra l’amore tra due culture e due continenti. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha ricevuto nella sua stanza Aska Karibe, giapponesei, e Antonio Battaglia, un modicano che da oltre un decennio vive e lavora in Giappone. I due giovani si sono sposati a Modica, dopo che qualche settimana fa avevano già celebrato le nozze in Giappone con il rito shintoista, la religione autoctona del Paese del Sol Levante. Battaglia è un ricercatore presso la Hitotsubashi University di Tokyo, nel dipartimento di Legge e Relazioni Internazionali.

Antonio, professionista affermato a Tokyo, ha scelto di tornare nella sua città natale per unire la sua vita a quella di Aska, in una cerimonia che ha combinato la solennità delle tradizioni giapponesi con il calore degli affetti modicani.

La visita della coppia in Municipio è stata un’occasione per celebrare non solo la loro unione, ma anche il legame che unisce Modica a tanti suoi figli sparsi per il mondo. Il Sindaco Monisteri ha accolto i neo-sposi con calore, omaggiando l’amore che ha saputo superare le distanze geografiche e culturali. “E’ stato un piacere – dice il primo cittadino – accogliere un figlio di Modica che esalta la cultura ed i valori della nostra città. Ho voluto ringraziare Aska ed Antonio per avere scelto Modica per celebrare il loro matrimonio che hanno avvicinato due culture diverse”.

foto Paolo Portogallo

