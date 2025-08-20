Scicli. Si stringe il cerchio sull’omicida di Cava d’Aliga

Cava d’Aliga (Scicli), 20 Agosto 2025 – Il mondo degli extracomunitari passato al setaccio con interrogatori che hanno impegnato i carabinieri di Ragusa e di Modica per l’intera giornata coordinati dalla Procura della Repubblica iblea. C’è attesa sulle risultanze di questa attività investigativa che potrebbe portare in tempi brevi ad individuare il presunto autore del grave fatto di sangue. Fadhel Fergani sarebbe il nome del maghrebino ucciso con un fendente che avrebbe colpito mortalmente uno dei due polmoni del giovane. Durante l’attività investigativa gli investigatori avrebbero rinvenuto il coltello usato per colpire il giovane mentre continuano gli interrogatori a carico di un giovane sul quale ci sarebbero gravi indizi. Il cadavere dall’abitazione di contrada Corvo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Modica.

