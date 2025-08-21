Pronto Soccorso di Modica al collasso: sottodimensionamento e lunghe attese

MODICA, 21 Agosto 2025 – – Torna a far discutere la situazione critica del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica. L’ultimo caso, ampiamente riportato dai media, riguarda una donna costretta a trascorrere due giorni su una barella in attesa di essere ricoverata nel reparto appropriato.

Questo episodio non è un caso isolato. Da diversi anni, il pronto soccorso modicano è caratterizzato da condizioni insostenibili, con pazienti costretti a lunghe e stressanti attese su sedie o barelle. Le ragioni di questa emergenza sono da ricercare nel sottodimensionamento del personale e nel carico di lavoro eccessivo per i pochi operatori rimasti.

La denuncia arriva da Vito D’Antona di Sinistra Italiana – Modica, che sottolinea come la situazione attuale sia inaccettabile per un paese civile. “Il potenziamento del Pronto Soccorso e della sanità nel suo complesso a Modica devono tornare al centro dell’iniziativa politica e istituzionale”, ha dichiarato.

Per affrontare il problema, D’Antona propone un’azione immediata. In quanto autorità sanitaria locale, il sindaco di Modica dovrebbe farsi carico della questione e chiedere un confronto diretto con i vertici dell’ASP di Ragusa per discutere le misure da adottare. L’obiettivo è quello di informare il Consiglio Comunale e la cittadinanza sulle iniziative che verranno intraprese per risolvere la crisi e garantire un servizio sanitario efficiente e dignitoso per tutti.

