  • 21 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 21 Agosto 2025 -
Modica | Politica

Pronto Soccorso di Modica al collasso: sottodimensionamento e lunghe attese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 21 Agosto 2025 – – Torna a far discutere la situazione critica del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica. L’ultimo caso, ampiamente riportato dai media, riguarda una donna costretta a trascorrere due giorni su una barella in attesa di essere ricoverata nel reparto appropriato.

Questo episodio non è un caso isolato. Da diversi anni, il pronto soccorso modicano è caratterizzato da condizioni insostenibili, con pazienti costretti a lunghe e stressanti attese su sedie o barelle. Le ragioni di questa emergenza sono da ricercare nel sottodimensionamento del personale e nel carico di lavoro eccessivo per i pochi operatori rimasti.

La denuncia arriva da Vito D’Antona di Sinistra Italiana – Modica, che sottolinea come la situazione attuale sia inaccettabile per un paese civile. “Il potenziamento del Pronto Soccorso e della sanità nel suo complesso a Modica devono tornare al centro dell’iniziativa politica e istituzionale”, ha dichiarato.

Per affrontare il problema, D’Antona propone un’azione immediata. In quanto autorità sanitaria locale, il sindaco di Modica dovrebbe farsi carico della questione e chiedere un confronto diretto con i vertici dell’ASP di Ragusa per discutere le misure da adottare. L’obiettivo è quello di informare il Consiglio Comunale e la cittadinanza sulle iniziative che verranno intraprese per risolvere la crisi e garantire un servizio sanitario efficiente e dignitoso per tutti.

574729
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube