Ragusa, 19 Agosto 2025 – Un gesto di altruismo straordinario ha avuto luogo all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove è stato effettuato un prelievo di organi su un uomo di 91 anni. Si tratta del più anziano donatore d’organi in Sicilia, un caso eccezionale che dimostra come la donazione possa essere una speranza concreta anche in età avanzata.

L’uomo, italiano ma residente all’estero, era in vacanza nel Ragusano, un luogo che amava e frequentava ogni anno. Nonostante fosse una persona sportiva e in buona salute, è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Di fronte all’irreversibilità del quadro clinico, la famiglia — la moglie e i figli — ha dato il consenso alla donazione, onorando quella che sapevano essere la sua volontà

