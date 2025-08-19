  • 20 Agosto 2025 -
Acate | Cronaca | News in primo piano

Acate, rubano un’auto e la incendiano in un terreno. Indagano i carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti

La mattina di domenica 18 agosto si è verificato un atto di vandalismo ad Acate,   dove un’auto rubata è stata data alle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, una Fiat Punto, è stata rubata intorno alle 3 del mattino. I ladri l’hanno portata in un terreno in Contrada Poggio, un’area poco distante dal centro abitato, e le hanno dato fuoco.

Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e i carabinieri della stazione di Acate, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Al momento, le motivazioni del gesto sono ancora sconosciute, ma gli inquirenti stanno esaminando tutte le ipotesi, compresa quella di una ritorsione o di un gesto intimidatorio. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi scientifici e raccogliere eventuali prove.

574629
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

