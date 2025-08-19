  • 20 Agosto 2025 -
Scicli | Sport

Basket. Presentata ufficialmente la nuova Meerkat Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Ieri sera, a Donnalucata, la pallacanestro è stata la vera protagonista. In una splendida serata di fine estate, la nuova Meerkat è stata presentata ufficialmente, accogliendo un folto pubblico entusiasta e pronto a sostenere la squadra in questa nuova stagione.

Sul palco, sotto i riflettori e con una colonna sonora di grande impatto, sono saliti il Presidente Paolo Ficili e il Direttore Sportivo Fabrizio Lonatica, insieme a tutto lo staff tecnico e ai giocatori. La squadra, guidata da coach Michael Magagnoli e dal vice Lucio Lonatica, è apparsa subito unita e motivata. A presentare l’evento è stato Francesco Adamo, che con la sua vivacità ha animato la serata.

Tra gli ospiti d’onore erano presenti anche il Vicesindaco e Assessore allo Sport Giuseppe Causarano e il Vicepresidente del Consiglio comunale Andrea Di Benedetto. I rappresentanti delle istituzioni hanno confermato che il nuovo impianto geodetico sarà pronto entro gennaio, un annuncio che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Fino a quel momento, la Meerkat giocherà le partite casalinghe a Ragusa.

Il capitano Andrea Sorrentino ha guidato la sua squadra sul palco, una squadra giovanissima e completamente rinnovata, con un’età media di soli 21 anni. L’energia dei ragazzi è stata subito evidente, e l’attesa per l’inizio del campionato è altissima. La preparazione atletica è iniziata proprio oggi, in vista del debutto del 27 settembre. Tutti i giocatori si stanno già impegnando al massimo per farsi trovare pronti per l’inizio della stagione.

574632
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

