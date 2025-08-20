  • 20 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 20 Agosto 2025 -
Lettere al direttore | Slider

La storia di un tumore e dei controlli che non arrivano mai. Riceviamo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Questa è la storia di Ettore T., un uomo operato per un tumore al colon. Una storia che mette in luce le profonde disfunzioni del nostro sistema sanitario, un sistema che sembra dimenticare i suoi pazienti più vulnerabili, quelli che hanno già affrontato una battaglia e che hanno bisogno di continuità nelle cure.

Dopo aver superato un ciclo di chemioterapia, Ettore si trovava a fine luglio. L’oncologo che lo ha in cura, seguendo le linee guida nazionali, ha richiesto un esame strumentale di controllo. Un passaggio cruciale per monitorare il suo percorso di cura e verificare l’efficacia dei trattamenti. La ricetta, chiara e inequivocabile, riportava il codice di esenzione 048, specificando che si trattava di un paziente con carcinoma al colon. Un codice che, in teoria, dovrebbe garantire un trattamento prioritario.

Ma la realtà è stata ben diversa. Per ragioni inspiegabili, l’oncologo non ha potuto prenotare direttamente l’esame e ha invitato i familiari a rivolgersi al CUP (Centro Unico di Prenotazione). Un’indicazione che ha aperto le porte a un’odissea burocratica. Il giorno dopo, un parente di Ettore si è recato al CUP per la prenotazione. L’attesa richiesta dal medico era di 60 giorni, ma la data fissata dal sistema è stata di 16 mesi.

Il centro di prenotazione ha ignorato completamente la gravità della situazione. Non ha tenuto conto del codice 048 e non ha considerato che Ettore era già inserito in un percorso di cura ben definito all’interno della stessa azienda sanitaria. La richiesta è stata trattata come una prestazione ordinaria, un semplice numero in una lista infinita.

Di fronte a un simile abuso, i familiari di Ettore hanno considerato l’unica alternativa che il sistema sembrava offrire: la sanità privata. In una nota struttura privata l’esame avrebbe potuto essere prenotato in tempi rapidi, ma a costi che avrebbero pesato in modo significativo sul bilancio familiare. Una scelta che, in un paese come il nostro dove la sanità pubblica dovrebbe essere un diritto per tutti, non dovrebbe mai essere un’opzione obbligata.

Questa vicenda scandalosa solleva seri interrogativi sulla gestione della nostra sanità pubblica. Le scelte gestionali, che portano a situazioni come quella di Ettore, fanno sorgere il dubbio che chi ricopre ruoli di alta responsabilità non sia all’altezza del compito. È lecito chiedersi: i manager dell’azienda sanitaria possono affermare di avere la coscienza a posto? Possono davvero credere che un loro parente, o un amico, si troverebbe a subire un trattamento simile?

Noi, come Comitato Civico Articolo 32, abbiamo qualche dubbio. E la storia di Ettore T. non è solo la sua storia, ma la storia di tutti quei pazienti che, dopo aver lottato contro una malattia, si trovano a dover lottare anche contro un sistema sanitario disorganizzato e indifferente.

574636
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube