La Croce Giubilare “Pellegrini di Speranza” è arrivata a Pozzallo, simbolo di accoglienza e solidarietà

Pozzallo, 18 Agosto 2025 – La Villa Comunale ha ospitato un evento di grande significato: l’arrivo della Croce Giubilare “Pellegrini di Speranza”. La cerimonia, organizzata dalla Misericordia di Modica con il patrocinio del Comune di Pozzallo, ha celebrato i valori di accoglienza e solidarietà che contraddistinguono la città.

La Croce sta compiendo un pellegrinaggio lungo tutta l’Italia, portando con sé un messaggio di speranza per tutti coloro che cercano dignità e salvezza. La scelta di Pozzallo come tappa, grazie all’impegno del Dott. Angelo Gugliotta, non è stata casuale. La città, da anni, è un punto di riferimento cruciale per l’accoglienza dei migranti, un luogo dove istituzioni e volontari lavorano insieme per offrire aiuto e umanità.

La serata è stata un mix emozionante di arte e testimonianze. L’attore Andrea Tidona ha incantato il pubblico con la sua recitazione, dedicando poesie alla speranza e alla memoria. Lo spettacolo è stato arricchito da esibizioni di danza, musica e canto, che hanno celebrato i valori universali della vita.

Numerose le autorità e le associazioni presenti, a testimonianza del forte messaggio di solidarietà. Tra i partecipanti, i sindaci di Modica e Scicli, rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, della Croce Rossa e della Caritas.

Molto apprezzati anche gli interventi di don Paolo Catinello e del rappresentante della Chiesa Evangelica Metodista, oltre alle toccanti testimonianze fotografiche di Massimo Assenza e Francesco Ruta, che hanno arricchito la serata di un profondo valore emotivo. Il numeroso pubblico ha condiviso e applaudito un messaggio di fratellanza che va oltre ogni confine.

