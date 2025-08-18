La libertà non si tratta: l’Ucraina, porcospino d’acciaio, è il test dell’Europa…l’opinione di Rita Faletti

L’Ucraina ha combattuto e sta combattendo con le armi che l’Occidente le ha fornito, con poca tempestività e in misura insufficiente, con i droni che si sta costruendo, senza la copertura aerea di cui avrebbe avuto bisogno e che avrebbe salvato la vita di decine di migliaia di civili, la “no fly zone” che Zelensky continuò a chiedere e gli fu negata per paura della Russia, del carnefice a capo del Cremlino e delle minacce nucleari del provocatore Medvedev. Sarebbe più semplice chiedersi di cosa non ha paura l’Europa, abituata all’ombrello della Nato. Non ha paura della propria paura e delle proprie chiacchiere. Altro che “no fly zone”, per gli europei e in particolar modo per gli italiani, ciò che conta è la conservazione della “comfort zone”, quella condizione di rilassato benessere in cui si crogiolano come un nutrito gruppo di ippopotami in una pozza d’acqua nei periodi di siccità. Le democrazie sono ridotte così, si accontentano del “free speech” che hanno inventato senza però inventare salutari paletti che lo delimitino, della tolleranza trasformata in indulgenza e accondiscendenza pressocché a tutto. Chiamano libertà il quieto vivere che sconfina pericolosamente con la viltà e credono, o piuttosto fingono di credere, di poterla difendere con il pacifismo, cioè la resa dell’aggredito all’aggressore. Vedono con fastidio, nella tenacia nella resistenza e nell’orgoglio ucraini, un attentato alla propria libertà, poco più di un simulacro. Identificano la lotta dura di quel paese coraggioso con una sfida alla pace. Alcuni accusano Trump di offrire molto a Putin e chiedere troppo all’Ucraina, senza accorgersi che chiedono la stessa cosa del presidente americano: accettare richieste irricevibili, imposte con la prepotenza e la forza delle armi. Non lo confessano, ma sperano, alcuni, che il tycoon revochi le sanzioni alla Russia e favorisca il ritorno alla cooperazione energetica, ovvero alle importazioni di gas e petrolio russi. Come se l’Europa che finora ha approvato sanzioni alla Russia non avesse ipocritamente acquistato quantità rilevanti del suo gas. Il gas o la libertà? Il gas, ovvio, nella speranza che la libertà non passi a chiedere il conto. “Chi vive nella libertà ha un buon motivo per vivere, combattere e morire”, disse Winston Churchill. Chi vive nella libertà e ha sperimentato il suo contrario, ha il doppio dei motivi per vivere, combattere e morire. E’ la differenza fondamentale tra europei e ucraini. L’Ucraina dovrà essere come un porcospino d’acciaio. Lo ha detto von der Leyen. Questa sera sapremo se i Volenterosi, Macron, Meloni, Merz, Starmer, il finlandese Stubb, von der Leyen e naturalmente Zelensky, avranno giocato bene le loro carte per arrivare a un “deal”. Sapremo se la questione principale delle garanzie di sicurezza sarà stata affrontata con successo, se cioè all’Ucraina verrà riconosciuto il diritto di avere un esercito forte, bene armato e integrato con quello di alcuni paesi europei e magari anche con truppe americane. Un risultato che segnerebbe la vittoria di sostanza dell’Ucraina, a fronte della vittoria di immagine di Putin, regalata da Trump con tappeto rosso per cancellare la sconfitta di Mosca rispetto alle aspettative di quattro anni fa. Un risultato che evidenzierebbe, finalmente, un cambio di passo dell’Europa verso una vera unione di paesi, nella consapevolezza della necessità di una linea di politica estera comune, punto di partenza per ripensare a una Nato riformata, con un polo europeo autonomo e forte, una propria forza militare e strategica e un programma nucleare, senza tuttavia tradire il legame irrinunciabile con gli Stati Uniti.

