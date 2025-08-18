  • 18 Agosto 2025 -
Cronaca | Pozzallo

Pozzallo, vandalismo contro il nuovo tunnel arrampicata sul Lungomare Pietrenere

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 18 Agosto 2025 – Un deplorevole atto di vandalismo ha colpito il nuovo tunnel per arrampicata, installato da poco sul lungomare di Pietrenere. Ignoti hanno rimosso i bulloni di contenimento, mettendo a rischio la sicurezza di una struttura pensata per il divertimento dei bambini.

La condanna è arrivata direttamente dal sindaco Roberto Ammatuna, che in una nota ha espresso profondo disprezzo per il gesto, definendolo un “comportamento inaccettabile e incivile”. Il primo cittadino ha sottolineato come l’azione non sia un semplice atto vandalico, ma un attacco diretto contro la comunità, in particolare i più piccoli.

“Ai responsabili vada tutto il nostro disprezzo e tutta la nostra condanna,” ha dichiarato il sindaco, esortando la “Pozzallo civile” a ribellarsi a questi gesti di pochi incivili.

Per fortuna, gli operai comunali sono già stati incaricati di ripristinare immediatamente il gioco. L’episodio ha generato sdegno e rabbia tra i cittadini, che sperano che simili atti non si ripetano in futuro.

© Riproduzione riservata

