Spettacolo in mare a Pozzallo: i delfini incantano bagnanti e turisti(VIDEO)

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 18 Agosto 2025 – Un’esperienza indimenticabile ha sorpreso i bagnanti del Lido Copacabana di Pozzallo. Un gruppo di delfini ha offerto uno spettacolo mozzafiato, avvicinandosi a riva e tuffandosi in evoluzioni spettacolari tra le onde.

La magia è iniziata nel tardo pomeriggio, quando le prime pinne nere hanno fatto la loro comparsa. In pochi minuti, un piccolo branco di cetacei si è avvicinato sempre di più alla spiaggia, regalando salti e giochi d’acqua che hanno incantato il pubblico.

Adulti e bambini si sono radunati sulla battigia, tra stupore e gioia. Gli applausi e le grida di meraviglia hanno accompagnato le acrobazie dei delfini, che sembravano quasi rispondere all’entusiasmo della gente.

Un evento raro e speciale, che sottolinea ancora una volta la bellezza e la ricchezza del mare siciliano. I più piccoli, in particolare, hanno vissuto un momento di pura felicità, ammirando da vicino questi splendidi animali nel loro habitat naturale.

