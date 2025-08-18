  • 18 Agosto 2025 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso ricorda i suoi cinquantenni: una giornata tra memoria e convivialità

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo – Una giornata intensa e ricca di emozioni ha caratterizzato la tradizionale Festa dei cinquantenni monterossani, un appuntamento che unisce ricordi, affetto e voglia di ritrovarsi.
La festa svoltasi domenica si è aperta alle ore 8.30 con la celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Giovanni Battista, officiata dal vicario parrocchiale don Salvatore Giaquinta, che ha rivolto ai presenti parole di speranza e di gratitudine per il dono dell’amicizia e della vita condivisa. I festeggiati hanno reso poi omaggio all’amico e compagno di scuola Sebastiano Vona, con un momento di raccoglimento e di memoria presso il Cimitero, preceduto da un caffè condiviso .
Il pomeriggio ci si è spostati alla vicina Giarratana, dove alle 18 i cinquantenni si sono incontrati al bar Gelatomania per un aperitivo in piscina, occasione di relax e di rinnovata allegria. La serata è poi proseguita con la cena conviviale al ristorante “Privè”, momento clou della festa, tra brindisi, ricordi e aneddoti che hanno fatto riaffiorare l’entusiasmo degli anni passati sui banchi di scuola. La giornata si è conclusa con una piacevole passeggiata per le vie del centro di Giarratana, tra luci e musica estiva.
Un appuntamento che non è solo una festa, ma anche una testimonianza di amicizia e di memoria condivisa: il modo più autentico per celebrare i cinquant’anni, guardando al futuro senza dimenticare il passato. Nelle due foto i momenti vissuti dai cinquantenni nel corso della giornata.

© Riproduzione riservata

