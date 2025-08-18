  • 18 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 18 Agosto 2025 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria, la Polizia arresta 18enne trovato in possesso di hashish

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria – L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuata costantemente dalla Questura di Ragusa, ha portato all’arresto di un giovane di Vittoria, e di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish.

Gli agenti delle volanti e della squadra di polizia giudiziaria, appartenenti al Commissariato P.S. di Vittoria, impegnati in uno specifico servizio, insospettiti dai movimenti di un giovane nei pressi della sua abitazione, hanno proceduto al suo controllo, che poi è stato esteso alla sua abitazione.

La perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di varie confezioni di hashish, pronte per lo smercio, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltellino, due bilancini elettronici di precisione e banconote di vario taglio per un ammontare di 195 Euro.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

574549
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube