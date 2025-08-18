  • 18 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, misura cautelare per maltrattamenti in famiglia

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 Agosto 2025  –  Un uomo di 50 anni è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato vietato di avvicinarsi alla sua vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico. La misura cautelare è stata disposta dalla Polizia di Modica in seguito a una lunga serie di episodi di violenza domestica.

La vicenda è emersa la sera dell’11 aprile, quando una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha allertato le forze dell’ordine. A chiamare è stata la figlia minore della coppia, che aveva appena assistito all’ennesimo episodio di violenza contro la madre.

Le indagini del Commissariato hanno rivelato una situazione di maltrattamenti fisici e psicologici che si protraeva dal 2014, anche se la vittima non aveva mai sporto denuncia formale.

La Procura della Repubblica di Ragusa, analizzando le prove raccolte, ha richiesto l’intervento del GIP, che ha emesso il provvedimento cautelare. La decisione è stata presa per proteggere l’incolumità della donna e dei figli, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.

574546
© Riproduzione riservata

