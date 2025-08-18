  • 18 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 18 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica. Uomo privo di vita ritrovato in abitazione di Via Modica-Noto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 18 Agosto 2025 – Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Modica nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto. Un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in Via Modica Noto.
L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati dal fatto che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Modica, che hanno fatto la macabra scoperta. Secondo le prime informazioni, l’uomo viveva da solo.
Sul luogo del decesso è atteso il medico legale, che avrà il compito di accertare le cause esatte della morte e stabilire da quanto tempo il decesso è avvenuto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma le autorità stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dei fatti.

574533
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube