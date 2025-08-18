Modica. Uomo privo di vita ritrovato in abitazione di Via Modica-Noto

MODICA, 18 Agosto 2025 – Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Modica nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto. Un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in Via Modica Noto.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati dal fatto che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Modica, che hanno fatto la macabra scoperta. Secondo le prime informazioni, l’uomo viveva da solo.

Sul luogo del decesso è atteso il medico legale, che avrà il compito di accertare le cause esatte della morte e stabilire da quanto tempo il decesso è avvenuto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma le autorità stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dei fatti.

