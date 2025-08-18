  • 18 Agosto 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Si raduna la nuova Virtus Ragusa: mercoledì la presentazione

Si parte con visite mediche e riunioni tecniche. Giovedì il primo allenamento
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – E’ tutto pronto per la presentazione ufficiale della Virtus di basket in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’appuntamento, aperto alla stampa, è fissato per mercoledì 20 agosto alle ore 17, nella welcome zone del PalaPadua. Saranno svelati la nuova squadra, lo staff tecnico, medico e dirigenziale che affronteranno la stagione 2025/26. Il gruppo sarà affidato ancora a Massimo Di Gregorio, confermato nelle vesti di capo allenatore, affiancato da Lia Valerio (assistant coach) e Giovanni Pioggia (secondo assistente).

Alla presentazione interverranno la presidente Sabrina Sabbatini e i rappresentanti dell’associazione Virtus Nel Cuore, che grazie all’azionariato popolare hanno contribuito in maniera decisiva al rilancio del progetto sportivo.

La stagione prenderà ufficialmente il via giovedì 21 agosto con i primi allenamenti al PalaPadua. La prima gara di campionato è in programma domenica 28 settembre a Monopoli, l’esordio in casa è fissato per il weekend successivo, domenica 5 ottobre, alle 18 contro Adria. Nel frattempo, la maggior parte dei giocatori ha già raggiunto Ragusa per le visite mediche di rito, mentre l’americano Marcus Brown si aggregherà al gruppo mercoledì.

