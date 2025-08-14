Una cena di mezza estate riunisce il Quartiere: a Modica rinasce lo spirito di comunità

MODICA, 14 Agosto 2025 – L’idea, inizialmente definita “strana” da qualcuno, è diventata una splendida realtà. A Modica, il desiderio di un residente di Via Rosario Cascino e Via Jacopo Ruffini, Salvatore Pagano, di organizzare una “mangiata di quartiere” si è trasformato in un evento di successo che ha riunito generazioni intere.

L’idea, nata una sera di mezza estate, ha rapidamente conquistato l’entusiasmo di tutti gli abitanti. In breve tempo, l’evento è stato organizzato e ha preso vita ieri sera, trasformando una semplice strada, al Quartiere Dente, in un luogo di festa e condivisione. Non è stata solo una cena, ma un vero e proprio incontro.

All’evento erano presenti le “veterane del quartiere”, che hanno visto la zona crescere e cambiare nel corso degli anni. C’erano persone che da piccole giocavano in quella stessa strada e ora sono tornate con le loro famiglie, e i “nuovi arrivati” che hanno trovato il loro posto nella comunità. Non sono mancate, ovviamente, le generazioni più giovani, a cui spetta il futuro di questa strada.

L’atmosfera era di vera e propria convivialità, fatta di “risate, chiacchiere e un conoscersi in maniera nuova e non solo da un balcone o da 4 chiacchiere per strada”. Da un’idea bizzarra è nato qualcosa di speciale, che ha toccato il cuore di tutti i partecipanti.

I residenti si sono lasciati con la promessa che questa sarà solo la prima di una lunga serie di iniziative simili. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a José Rendo per aver offerto il dolce. L’evento ha dimostrato come un’idea semplice possa rafforzare il senso di appartenenza e risvegliare il senso di comunità.

