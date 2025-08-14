  • 14 Agosto 2025 -
Cronaca | Pozzallo

Pozzallo. Tartaruga “Caretta Caretta” salvata al largo del porto commerciale

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 14 Agosto 2025 – Un diportista ha salvato una tartaruga marina della specie Caretta caretta in evidente difficoltà al largo del porto commerciale di Pozzallo. L’intervento tempestivo ha permesso di salvare l’animale, che aveva un amo da pesca conficcato in bocca e non riusciva a muoversi.

Allertata immediatamente dal diportista, la Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha attivato la procedura di recupero. Il personale ha preso in custodia la tartaruga in attesa dell’arrivo degli esperti del W.W.F..

L’esemplare è stato trasferito in un centro specializzato per ricevere le cure necessarie prima di poter essere reintrodotto in mare. La Guardia Costiera ha sottolineato l’importanza della collaborazione del cittadino, la cui prontezza nel segnalare l’animale in difficoltà ha reso possibile il salvataggio.

La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha ricordato che, in caso di avvistamento di animali marini feriti o in difficoltà, è possibile contattare il numero 0931/953327, attivo 24 ore su 24. Per le emergenze in mare, restano sempre operativi il Numero Unico di Emergenza 112 e il Numero Blu 1530, entrambi gratuiti su tutto il territorio nazionale.

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Vice Direttore: Giannino Ruzza

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

