La questione della potabilità dell’acqua a Scoglitti, Confcommercio: “Necessario avere risposte subito”

Scoglitti(Vittoria) – “La tutela della salute come della incolumità pubblica deve venire prima di ogni altra cosa: un bene primario come l’acqua, se carente o compromesso, può mettere in difficoltà non solo la salute dei cittadini, ma anche l’economia locale, incidendo negativamente sul turismo, sul commercio, anche se per cause accidentali”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, in uno con il consiglio direttivo, a proposito della delicata vicenda che riguarda la frazione a mare di Scoglitti dove è stata emessa un’ordinanza per un’ampia area urbana.

“È necessario avere risposte subito, e in proposito sappiamo che sono già stati effettuati alcuni interventi – continua Lenzo – superando le polemiche, adottando un’azione risolutiva, come si sta già facendo, per mettere in sicurezza la rete idrica. Allo stesso tempo, è importante informare costantemente i cittadini, in maniera chiara e sugli interventi immediati già fatti, anche tramite i canali social, sulle azioni di tutela da adottare per ridurre la carica batterica in attesa del ripristino della normalità. Questa urgenza diventa ancora più pressante in un periodo come Ferragosto, nel pieno della stagione turistica, quando il borgo è popolato da residenti, villeggianti e operatori del settore. Dal canto nostro, come Confcommercio Vittoria, siamo pronti a collaborare. Non è il tempo dello scontro, ma della azione condivisa che riteniamo necessaria di fronte a situazioni emergenziali”.

