Danno a Modica: autista di autoarticolato abbatte cancello di ferro e pilastrini e si allontana

MODICA, 14 Agosto 2025 – Un autoarticolato ha causato ingenti danni all’azienda agricola Covato, in Contrada Passo Parrino Muglifulo, per poi allontanarsi senza avvisare i proprietari.

L’incidente è avvenuto quando il mezzo pesante con telone giallo, nel percorrere un’arteria stradale di dimensioni ridotte e senza uscita, ha cercato di fare inversione di marcia. A causa dello spazio insufficiente, il mezzo pesante ha abbattuto il cancello in ferro e i piloni di pietra dell’ingresso dell’azienda. Dopo l’accaduto, il conducente si è allontanato, lasciando il danno e suscitando l’amarezza e le imprecazioni dei proprietari.

