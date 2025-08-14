  • 14 Agosto 2025 -
  14 Agosto 2025
Cronaca | Modica | News in primo piano

Per non dimenticare e perchè sia da monito: 14 agosto 1991, la tragedia sulla Modica-Marina di Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – Era il 14 agosto 1991. Per la famiglia Cannizzaro era stata una giornata di festa, trascorsa in allegria tra figli, fratelli e sorelle, con la consapevolezza che “essere una famiglia numerosa era una fortuna”. Ma quella sera, il destino si è tragicamente abbattuto su di loro.

Carmelo Cannizzaro, di professione postino, stava rientrando a casa a Modica con la moglie Maria e due dei loro cinque figli, Giampiero e Antonello. Scelse di percorrere la nuova strada a scorrimento veloce in direzione di Marina di Modica, una via apparentemente più sicura e meno trafficata.

Poco dopo aver superato il viadotto Cava delle Mele, il tragitto di ritorno si è trasformato in un incubo. All’improvviso, una A112, presumibilmente a causa dell’alta velocità, ha sbandato e si è schiantata contro la loro Fiat 127.

Quella notte, cinque vite furono spezzate. Persero la vita Carmelo Cannizzaro, la moglie Maria e i tre giovani a bordo dell’altra auto: Carmelo Floridia, Carmelo Basile e Salvatore Mavilla.

L’incidente lasciò dietro di sé i due giovani sopravvissuti, Giampiero e Antonello, all’epoca di 14 e 13 anni, i quali portano ancora oggi il peso e il ricordo di quella tragica notte. Sono passati 34 anni da quell’evento, un giorno che la comunità modicana non dimentica, in cui la gioia di una famiglia si è trasformata in un incolmabile dolore.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

