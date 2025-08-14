Quarant’anni dopo: i geometri dell’Alberti di Modica tornano sui banchi

Modica – Per i geometri dell’Istituto “L.B. Alberti” di Modica, il tempo sembra essersi fermato. A quarant’anni dal diploma, la classe 5ª “A” del 1985 si è ritrovata per una serata speciale, nello stesso locale in cui, nel lontano ’85, festeggiarono la maturità. L’iniziativa è nata grazie all’impegno di Salvatore Iaconinoto, che con pazienza e determinazione è riuscito a rintracciare e “rimpatriare” tutti i compagni di allora. Oggi quasi sessantenni, con qualche capello bianco in più (e qualcuno in meno), si sono seduti nuovamente “sui banchi di scuola” tra risate, scherzi e racconti che hanno riacceso ricordi vividi di gioventù. Durante l’incontro, il gruppo ha dimostrato la stessa complicità e simpatia che li aveva uniti negli anni scolastici, confermando un legame rimasto intatto nonostante il tempo. La serata è stata anche un momento per ricordare con affetto gli insegnanti, molti dei quali non hanno potuto essere presenti, ma che sono stati salutati a distanza. Tra i presenti c’era anche il prof. ing. Raffaele Cataldi, che con la sua partecipazione ha reso l’occasione ancora più significativa. Attraverso messaggi e contatti telefonici, sono stati coinvolti anche i docenti impossibilitati a partecipare di persona, rinnovando il ricordo del loro impegno educativo e professionale. L’atmosfera dell’incontro è stata di gioia e gratitudine, con la promessa reciproca di rivedersi ancora, per continuare a coltivare un’amicizia nata sui banchi e capace di resistere per tutta la vita.

