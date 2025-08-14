  • 14 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 14 Agosto 2025 -
Modica | News in primo piano

Quarant’anni dopo: i geometri dell’Alberti di Modica tornano sui banchi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – Per i geometri dell’Istituto “L.B. Alberti” di Modica, il tempo sembra essersi fermato. A quarant’anni dal diploma, la classe 5ª “A” del 1985 si è ritrovata per una serata speciale, nello stesso locale in cui, nel lontano ’85, festeggiarono la maturità. L’iniziativa è nata grazie all’impegno di Salvatore Iaconinoto, che con pazienza e determinazione è riuscito a rintracciare e “rimpatriare” tutti i compagni di allora. Oggi quasi sessantenni, con qualche capello bianco in più (e qualcuno in meno), si sono seduti nuovamente “sui banchi di scuola” tra risate, scherzi e racconti che hanno riacceso ricordi vividi di gioventù. Durante l’incontro, il gruppo ha dimostrato la stessa complicità e simpatia che li aveva uniti negli anni scolastici, confermando un legame rimasto intatto nonostante il tempo. La serata è stata anche un momento per ricordare con affetto gli insegnanti, molti dei quali non hanno potuto essere presenti, ma che sono stati salutati a distanza. Tra i presenti c’era anche il prof. ing. Raffaele Cataldi, che con la sua partecipazione ha reso l’occasione ancora più significativa. Attraverso messaggi e contatti telefonici, sono stati coinvolti anche i docenti impossibilitati a partecipare di persona, rinnovando il ricordo del loro impegno educativo e professionale. L’atmosfera dell’incontro è stata di gioia e gratitudine, con la promessa reciproca di rivedersi ancora, per continuare a coltivare un’amicizia nata sui banchi e capace di resistere per tutta la vita.

574339
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube