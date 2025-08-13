  • 13 Agosto 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Sessantadue migranti sbarcati a Pozzallo, quattro giorni in mare

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 13 Agosto 2025 . Sono sessantadue i migranti sbarcati ieri pomeriggio al porto di Pozzallo, a conclusione di una traversata durata quattro giorni. Partiti dalla Libia, sono stati tratti in salvo dalla motovedetta CP 325 della Guardia Costiera.

Tra le persone sbarcate, ci sono 5 donne e 22 minori, di cui 14 ragazzi e 8 ragazze. La provenienza dei migranti è varia: sono eritrei, sudanesi, etiopi, bengalesi e somali.

Le condizioni dei migranti al momento dell’arrivo sono state monitorate attentamente. Sono stati riscontrati numerosi casi di scabbia, mentre una donna in stato di gravidanza è stata immediatamente trasferita all’ospedale Maggiore Baglieri di Modica per ricevere le cure necessarie.

