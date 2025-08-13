Calcio, Eccellenza. FC Vittoria accoglie Gabriele Scaletta, nuovo baluardo difensivo biancorosso!

Vittoria, 13 Agosto 2025 – Il FC Vittoria è pronto a blindare la propria difesa e annuncia con grande entusiasmo l’ingaggio di Gabriele Scaletta. Il giovane talento di 21 anni, un vero e proprio gigante di 1,90 m, arriva per diventare una colonna portante della retroguardia biancorossa.
Scaletta è un difensore versatile e completo, capace di ricoprire con disinvoltura sia il ruolo di terzino sinistro che quello di difensore centrale. La sua stazza imponente si unisce a una tecnica raffinata e a una personalità da leader che porteranno nuova linfa ed energia al reparto difensivo.
Il suo percorso calcistico è già ricco di esperienze importanti. Dopo aver giocato con Enna, Siracusa e Nissa – con cui ha conquistato un campionato – Scaletta è tornato all’Enna, prima di scegliere il progetto ambizioso del FC Vittoria. Queste tappe lo hanno formato in un difensore solido, affidabile e sempre pronto a lottare su ogni pallone.
“Sono carico e motivato come non mai!”, ha dichiarato Gabriele Scaletta. “Entrare a far parte del FC Vittoria significa sposare un progetto serio e ambizioso, e io sono qui per dare tutto me stesso. Voglio lottare, crescere e vincere insieme a questa grande famiglia biancorossa.”
A fargli eco, le parole del Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia: “Con Gabriele aggiungiamo al nostro reparto difensivo un difensore duttile, mancino naturale. La sua altezza, la sua tecnica e soprattutto la sua mentalità da combattente lo rendono un acquisto di qualità. Siamo certi che saprà integrarsi perfettamente nel gruppo e diventare un punto di riferimento per tutta la squadra.”
Con l’arrivo di Scaletta, il FC Vittoria si conferma una società con lo sguardo rivolto al futuro, decisa a costruire una squadra competitiva e solida per affrontare la stagione con coraggio e determinazione.