Cultura | Scicli

Scicli. Il MACC aperto fino alle ore 23 sabato 16 e domenica 17 agosto

Ultimo ingresso alle 22:30
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Apertura straordinaria fino alle 23, con ultimo ingresso alle 22:30, al MACC, Museo d’arte contemporanea del Carmine sabato 16 e domenica 17 agosto, quando a Scicli si terranno l’Infiorata e la sfilata di carretti siciliani al quartiere Santa Maria La Nova.

Apertura serale straordinaria negli stessi anche per le Stanze di Piero Guccione al Convento del Carmine.

Confermata l’apertura diurna dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30).

Il pomeriggio il Museo aprirà come al solito alle 16 per poi chiudere alle 23 anziché all’orario solito, le ore 20.

Infoline 3513929406.

© Riproduzione riservata

