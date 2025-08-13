Modica. Quinta C-ITA 70. Insieme nel 55° anniversario del diploma

Modica, 13 Agosto 2025 – E’ stata organizzata e tenuta a Modica l’annuale “rimpatriata” della Quinta C – ITA70, per celebrare il 55° anniversario del conseguimento diploma della maturità tecnico commerciale. Anche quest’anno, provenienti dai vari comuni del comprensorio (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo), si sono trovati insieme quelli che furono gli alunni di una classe divenuta mitica per il legame fraterno che è rimasto fra i componenti: un legame che si consolida sempre di più e che ha fatto diventare irrinunciabile l’ormai abituale ritrovo di tutti i componenti alcuni dei quali, essendo residenti altrove, si trovano sul posto in occasione delle ferie estive. Anche quest’anno alla serata hanno partecipato anche le mogli degli “alunni” la cui presenza ha reso ancora più piacevole e significativo l’incontro.

Al di la del piacere di ritrovarsi e di trascorrere insieme la serata, va detto che quest’anno l’appuntamento è stato vissuto con particolare mestizia e col pensiero rivolto, con giustificata tristezza, nel ricordo della professoressa Teresa Azzaro, deceduta il 21 luglio, e del compagno di classe Massimo Fedino scomparso anche lui lo scorso mese per raggiungere gli altri colleghi deceduti nel corso degli anni. La serata oltre che essere stata dedicata a chi purtroppo non c’è più, è stata trascorsa nel ricordo delle tante esperienze, dei fatti e delle ragazzate vissute insieme nei lontani tempi della scuola. E’ stata inoltre l’occasione per notiziare gli altri sulle novità che hanno interessato i singoli componenti e per l’aggiornamento del numero dei nipotini che si sono aggiunti a quelli dichiarati lo scorso. Insomma una serata particolare, chiusasi con lo sguardo ed il pensiero già rivolti al 56° anniversario del prossimo anno.

Salva