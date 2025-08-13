  • 13 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 13 Agosto 2025 -
Attualità | Modica

Modica. Quinta C-ITA 70. Insieme nel 55° anniversario del diploma

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 Agosto  2025 – E’ stata organizzata e tenuta a Modica l’annuale “rimpatriata” della Quinta C – ITA70, per celebrare il 55° anniversario del conseguimento diploma della maturità tecnico commerciale. Anche quest’anno, provenienti dai vari comuni del comprensorio (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo), si sono trovati insieme quelli che furono gli alunni di una classe divenuta mitica per il legame fraterno che è rimasto fra i componenti: un legame che si consolida sempre di più e che ha fatto diventare irrinunciabile l’ormai abituale ritrovo di tutti i componenti alcuni dei quali, essendo residenti altrove, si trovano sul posto in occasione delle ferie estive. Anche quest’anno alla serata hanno partecipato anche le mogli degli “alunni” la cui presenza ha reso ancora più piacevole e significativo l’incontro.
Al di la del piacere di ritrovarsi e di trascorrere insieme la serata, va detto che quest’anno l’appuntamento è stato vissuto con particolare mestizia e col pensiero rivolto, con giustificata tristezza, nel ricordo della professoressa Teresa Azzaro, deceduta il 21 luglio, e del compagno di classe Massimo Fedino scomparso anche lui lo scorso mese per raggiungere gli altri colleghi deceduti nel corso degli anni. La serata oltre che essere stata dedicata a chi purtroppo non c’è più, è stata trascorsa nel ricordo delle tante esperienze, dei fatti e delle ragazzate vissute insieme nei lontani tempi della scuola. E’ stata inoltre l’occasione per notiziare gli altri sulle novità che hanno interessato i singoli componenti e per l’aggiornamento del numero dei nipotini che si sono aggiunti a quelli dichiarati lo scorso. Insomma una serata particolare, chiusasi con lo sguardo ed il pensiero già rivolti al 56° anniversario del prossimo anno.

574220
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube