Nave mercantile detenuta a Pozzallo per gravi irregolarità di sicurezza

POZZALLO. 13 Agosto 2025 – La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha fermato un mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda per gravi irregolarità in materia di sicurezza della navigazione. L’operazione, condotta dal Nucleo “Port State Control”, dimostra il costante impegno della Guardia Costiera per la tutela della vita in mare e dell’ambiente.

L’ispezione ha rivelato nove non conformità, cinque delle quali talmente gravi da giustificare il provvedimento di fermo amministrativo. Tra le carenze riscontrate, la più preoccupante è la mancanza di dotazioni di bordo essenziali e di certificazioni di sicurezza valide.

Come conseguenza delle irregolarità, al comandante della nave è stata comminata una sanzione amministrativa di 10.000 euro. Il mercantile non potrà lasciare il porto di Pozzallo fino a quando le condizioni di sicurezza non saranno completamente ripristinate e verificate da una nuova ispezione da parte della Guardia Costiera.

Questo intervento rientra nell’attività di routine della Capitaneria di Porto, che ha l’obiettivo di prevenire i rischi per la navigazione e l’ambiente marino, garantendo al contempo la sicurezza e le condizioni di vita degli equipaggi.

