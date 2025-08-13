  • 13 Agosto 2025 -
Cultura | Ragusa

“La Notte dei Musei”, il 22 agosto una notte speciale a Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – L’ultimo appuntamento della manifestazione CHILL – Cultural Hill prende forma con l’iniziativa “La notte dei Musei” che avrà luogo venerdì 22 agosto 2025 al centro storico di Ragusa.
Tra le 19:00 e le 23:00 saranno aperti e visitabili il Museo della città con, al suo interno, il Museo dei giochi di una volta, il Museo della Cattedrale e Sicilia Antiqua, il Museo dell’Italia in Africa, la mostra gli Egizi e i Doni del Nilo, il Museo Archeologico Ibleo e la mostra “Lunatiche” della Galleria del CCC.
Oltre all’apertura notturna, ciascun museo proporrà diverse attività: dalle audioguide, alla visita guidata con esperti, alla visita con aperitivo, all’escape museum, al prezzo speciale.

Di seguito il programma in dettaglio:

– Museo Italia in Africa: nuovo servizio di audioguida. Ingresso libero, gratuito.
– Museo Archeologico Ibleo: visita con l’archeologa Francesca Distefano. Ingresso museo 6,00 €, prenotazioni su ragusacultura@gmail.com oppure 347 1868785 (attendere conferma della prenotazione).
– Escape Museum: l’ass. culturale Mania Creativa propone un divertente gioco interattivo alla scoperta delle collezioni museali del Museo della Cattedrale e della collezione di carte antiche della Fondazione Zipelli “Sicilia Antiqua”. Costo escape museum 8,00 €, prenotazioni su ragusacultura@gmail.com oppure 347 1868785 (attendere conferma della prenotazione).
– Museo dei giochi di una volta: sarà presente l’ideatore del Museo, Nino Branchina tra le 19:30 e le 21:30 per rispondere a curiosità e domande. Ingresso libero, gratuito.
– Mostra “Lunatiche” di Gianna Spada: alle 21:00 e alle 22:00 visita con l’artista. Per le donne del gruppo è previsto un bel “ricordo”… Gratuito, su prenotazione.
– Aperitivo al Museo della città: dopo una visita al Museo della città, si potrà partecipare ad un esclusivissimo aperitivo sulla terrazza del Museo, affidato alle cure di @Delicatessen! Costo visita con aperitivo 15,00 €, prenotazioni su ragusacultura@gmail.com oppure 347 1868785 (attendere conferma della prenotazione).
– Mostra Gli Egizi e i doni del Nilo: dalle 19:00 alle 23:00 prezzo speciale a 5,00 €.


© Riproduzione riservata

