L’allarme di Rosario Gugliotta: “Colpo mortale” alla sanità pubblica

RAGUSA, 13 Agosto 2025 – “Arriva il colpo mortale alla sanità pubblica”. Con queste parole forti, Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Civico Articolo 32, lancia un duro monito sulle recenti decisioni politiche e amministrative che, a suo avviso, stanno minando le fondamenta del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo Gugliotta, l’accordo quadro “Stato-Regioni” ha segnato una serie di sconfitte, bloccando ad esempio il reclutamento di medici dall’estero. Un processo virtuoso, afferma, interrotto dalle “lobby dei baroni della medicina” che hanno sollevato accuse, a suo parere “totalmente infondate”, sulla scarsa qualificazione dei professionisti stranieri, preoccupati di perdere “benefici aggiuntivi”.
L’analisi di Gugliotta si concentra anche sulla nomina di due esponenti del movimento “no wax” nel Comitato Consultivo Nazionale per le vaccinazioni. Una decisione, criticata anche da prestigiose riviste mediche internazionali, che l’attivista legge come un “atto solidale” verso le forze negazioniste. Questo ha già provocato la reazione di importanti scienziati e le dimissioni di alti funzionari, minando la fiducia dei cittadini nel sistema.
A ciò si aggiunge la recente proposta di spostare il servizio sanitario fuori dal contesto della pubblica amministrazione. Gugliotta parla di “contratti di tipo privatistico”, di “medici di famiglia senza vincoli con il sistema pubblico” e di affidare la salute dei cittadini a “cottimisti e gettonisti”. Un modello che, secondo lui, svincola il sistema sanitario dal principio costituzionale dell’articolo 32, che garantisce il diritto alla salute per tutti, indipendentemente dal reddito.
In questo scenario, i provvedimenti per la riduzione delle liste d’attesa vengono definiti una “tragica beffa”. A differenza di quanto promesso, denuncia Gugliotta, manca una piattaforma nazionale unificata e in Sicilia la situazione è ancora più grave. Il presidente Schifani, secondo il presidente del Comitato Civico, “fa finta di non conoscere il malfunzionamento della piattaforma regionale sulle liste di attesa” e non interviene sulla “pratica illegale delle prenotazioni chiuse” o sulla sostituzione dei “manager inadeguati”.
Di fronte a una situazione così “drammaticamente disastrosa”, Gugliotta conclude il suo appello esortando “forze culturali, sociali, politiche” a fare della difesa del diritto alla cura e alla salute per tutti il loro “primo costante obiettivo”, per contrastare una deriva che minaccia uno dei capisaldi della Costituzione.
2 commenti su “L’allarme di Rosario Gugliotta: “Colpo mortale” alla sanità pubblica”
La sanità pubblica è in totale sfascio la gente non si cura per mancanza di risorse. Il modello lombardo tantoi in voga negli anni novanta, Formigoni docet, tutte le Regione lo scopiazzarano, sono nate le aziende i DRG, si operava anche se non era necessario, si risparmiava a prescindere per raggiungere obiettivi e compensati con gli incentivi oltre lo stipendio. Si tagliavano centinaia di migliaia posti letto, si chiudevano i piccioli ospedali si tagliavano le risorse nella sanità pubblica, carenza del turnover, medici e infermieri, si sottiscrivevano convenzioni con il privato, carenze di apparecchiature ad alta tecnologia infatti era solo presenti apparecchiature absolete, Università a numero chiuso carenze di Rianimatori, insomma avevamo il Servizio Sanitario Nazionale all’avanguardia nel mondo, da tutti scopiazzato, come è andato a finire la politica a ha scelto il privato per fare affari a scapito del SSN. Oggi non è possibile lunghe file nei pronto soccorso, nei Cup oltre a chiudere le agende, vietato per legge, ocvirre qualche anno di attesa, oppure in intramoenia nella stessa azienda paghi e il giorno dopo hai la prestazione o nel privato a pagamento. Non si può più attendere, occorre una sterzata, alla francese con i Gilet Gialli che per dfendere i propri diritti mette a ferro e fuoco l’intera Francia. Occorre che la politica deve dire con chi sta, servizio pubblico garantito dalla Costituzione o con il privato per fare arricchire a dismisura il privato e i re delle cliniche private, tanti per fare un esempio, Angelucci senatore della Lega assenteista dal senato in conflitto di interessi vergognoso e suoi amici si girano tutti dall’altra parte. Non è possibile il pubblico si deve convenzionare con il privato, perche la politica ha scelto questo modello vergognoso, il pubblico paga il privato per farsi fare concorrenza. Roba da matti.. dobbiamo darci una svegliata prima che sia troppo tardi.
Egregio Rosario Gugliotta, nell’ultimo trentennio ci hanno raccontato che entrando nell’Unione Europea saremmo diventati più ricchi, più forti e più influenti sul piano internazionale. E invece è accaduto il contrario: L’Europa non conta nulla nel mondo ed è in mano a classi dirigenti nemiche dei propri popoli. L’economia è stagnante, le frontiere sono un colabrodo e le disparità sociali aumentano. Soprattutto nella Sanità Pubblica. L’Italia poi. si è autoinflitta riforme e politiche suicide in nome dell’appartenenza a un mostro burocratico, antidemocratico e dispotico. Ormai è chiaro, la gabbia che ci hanno costruito la vogliono fare diventare la nostra tomba e la politica, tutta la politica non è altro che il becchino che ci vuole seppellire. Anche vivi, non ha importanza.
Sui due esponenti “no-wax” del Comitato Consultivo Nazionale hanno montato una controinformazione coi fiocchi, il sig. Bellavite era uno che professava i vaccini dicendo addirittura che il virus era stato isolato (cosa mai avvenuta fino ad oggi) e il covid uccide più persone della normale influenza. Insomma Bellavite oggi è considerato un “no-wax” ma è un doppiogiochista che messo in quel comitato potrebbe dare una finta illusione di verità alla finta farsa di un Comitato nato per nascondere le menzogne di 5 anni e di cui i temerari “pro-wax”, scienziati e virostar non vogliono pagare per degli omicidi di massa.
Intanto l’avvocato Carlo Taormina deposita una nuova querela contro il Governo per la gestione del Covid. l’atto è stato depositato presso la Procura di Roma prima della pausa estiva. La denuncia ha raccolto più di 1 milione di firme di sostegno.
I delitti denunciati sono: “Epidemia colposa, omicidio plurimo colposo, lesioni gravi e gravissime colpose connesse a delitto perseguibile d’ufficio”. Una simile denuncia Taormina l’aveva depositata nel 2020 ma fu archiviata dal “Tribunale dei Ministri” di Roma. L’avvocato promette aggiornamenti sul caso e si dice fiducioso che questa volta sia “la volta bona”.
Ora l’appello di Gugliotta alle “forze culturali, sociali e politiche” mi suona di velleitarie illusioni. Un ritornello che ripetiamo tutti ma poi tutti li difendiamo lo stesso. Se Carlo Taormina stavolta riuscirà a portare in tribunale questi psicopatici malati e avidi, credo che nella Sanità Pubblica Italiana si apriranno spiragli che ad oggi sono utopia.
“Intligenti pauca arbtrium Psg”.