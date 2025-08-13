  • 13 Agosto 2025 -
Modica | Teatro

La “prima” teatrale di Sant’Angelo Muxaro per il modicano Macauda, tra mito e storia

Tempo di lettura: 2 minuti

SANT’ANGELO MUXARO (AG), 13 Agosto 2025 – Grande emozione per la “prima” teatrale che ha animato la suggestiva piazza Piano Croce di Sant’Angelo Muxaro, la mitica Kamikos. Lunedì sera, lo scrittore modicano Giuseppe Macauda ha debuttato interpretando lo storico Diodoro Siculo nel dramma in atto unico “Kòkalos, La mennula amara”, scritto da Gabriella Vicari.

Macauda ha espresso tutta la sua gratitudine per l’esperienza: “Ho vissuto un’emozione nuova e forte. Ringrazio Calogero Morreale, presidente dell’associazione artistica ‘ARS’URA’, per avermi offerto questa indimenticabile opportunità”.

L’atmosfera magica e l’intensità della rappresentazione sono state descritte con parole evocative da Pierfilippo Spoto, accompagnatore turistico della valle di Kam: “Ieri sera la prima nazionale di ‘Kòkalos’ si è svolta a Sant’Angelo Muxaro, dove la piazza Piano Croce si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto. Un viaggio teatrale tra mito e memoria, dove la leggenda di re Kòkalos si intreccia con le suggestioni della Sicilia più antica, quella di Dedalo, Minosse e della misteriosa Kamikos”.

Spoto ha sottolineato come la compagnia abbia saputo catturare il pubblico in “un’atmosfera intensa e senza tempo, dove ogni battuta e ogni movimento sembravano provenire da un’eco lontana, custodita tra i vicoli del borgo e le sponde del Platani”.

“Un ringraziamento speciale – commenta il neo attore di Modica – lo rivolgo  a Gabriella Vicari e alla sua compagnia per aver creato un’opera che è stata definita non solo teatro, ma un vero e proprio “rito, racconto e appartenenza”, capace di valorizzare la storia e le radici del territorio”.

 

© Riproduzione riservata

