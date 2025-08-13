  • 13 Agosto 2025 -
Politica | Ragusa

Ferragosto, divieto di falò, tende, alcol e vetro sulle spiagge del litorale ragusano

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – In vista delle celebrazioni di Ferragosto, è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 794 che introduce specifici divieti sulle spiagge del litorale comunale dalle ore 16:00 del 14 agosto alle ore 10:00 del 15 agosto 2025.
La misura, adottata per garantire la sicurezza pubblica e tutelare l’ambiente, vieta:
– il trasporto e l’utilizzo di qualsiasi materiale idoneo all’accensione di fuochi;
– l’accensione di falò o l’uso di strumenti che producano faville, braci o fumo;
– l’installazione di tende, tendaggi o ricoveri provvisori;
– il consumo di alimenti e bevande alcoliche, nonché il trasporto di lattine e contenitori in vetro.
L’ordinanza nasce dalla necessità di prevenire incidenti, danni agli arenili e inquinamento dovuti ad abbandono di rifiuti, fenomeni che in passato si sono verificati durante la notte di Ferragosto.
Le violazioni saranno sanzionate con multe da 25 a 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
Il provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

