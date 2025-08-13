Ferragosto, divieto di falò, tende, alcol e vetro sulle spiagge del litorale ragusano

Ragusa – In vista delle celebrazioni di Ferragosto, è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 794 che introduce specifici divieti sulle spiagge del litorale comunale dalle ore 16:00 del 14 agosto alle ore 10:00 del 15 agosto 2025.

La misura, adottata per garantire la sicurezza pubblica e tutelare l’ambiente, vieta:

– il trasporto e l’utilizzo di qualsiasi materiale idoneo all’accensione di fuochi;

– l’accensione di falò o l’uso di strumenti che producano faville, braci o fumo;

– l’installazione di tende, tendaggi o ricoveri provvisori;

– il consumo di alimenti e bevande alcoliche, nonché il trasporto di lattine e contenitori in vetro.

L’ordinanza nasce dalla necessità di prevenire incidenti, danni agli arenili e inquinamento dovuti ad abbandono di rifiuti, fenomeni che in passato si sono verificati durante la notte di Ferragosto.

Le violazioni saranno sanzionate con multe da 25 a 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa

