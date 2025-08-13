Incontro sulla SP 40 “Scicli – Sampieri”: priorità per ammodernamento e sicurezza

Si è svolto oggi, presso la sede distaccata del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a Pozzallo, un incontro istituzionale dedicato alla viabilità nel territorio di Scicli. Presenti il consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Infrastrutture Angelo Galifi, il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Scicli Andrea Di Benedetto e il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Viabilità ing. Carlo Sinatra. Al centro del confronto, lo stato delle strade provinciali che attraversano il Comune di Scicli, con particolare attenzione alla SP 40 “Scicli – Sampieri”. Su questo tracciato è in programma un intervento di ammodernamento e di canalizzazione delle acque meteoriche in vari tratti, per un investimento complessivo di 3.060.000 euro. Il progetto definitivo è già stato approvato, mentre la progettazione esecutiva è in fase di aggiornamento. L’opera è inserita tra le priorità in vista della prossima approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il consigliere Galifi ha confermato il proprio impegno a seguire personalmente l’iter amministrativo, garantendo la massima attenzione e disponibilità verso le esigenze della città di Scicli. Soddisfazione è stata espressa anche dal Vice Presidente Di Benedetto, che ha ringraziato Galifi e l’ing. Sinatra per la collaborazione e la sensibilità dimostrata. È stato inoltre annunciato che, subito dopo Ferragosto, Galifi e Di Benedetto si recheranno a Palermo per incontri istituzionali presso gli Assessorati regionali alle Infrastrutture e all’Energia, con l’obiettivo di sostenere le richieste del territorio e reperire nuovi finanziamenti per la riqualificazione della rete viaria provinciale.

Salva