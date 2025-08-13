Strade provinciali a Scicli, pressing su Ragusa: “Servono interventi immediati per la sicurezza”

SCICLI – Segnaletica scolorita, incroci pericolosi e vegetazione che invade le carreggiate. È questo il quadro che ha spinto il Presidente del Consiglio comunale di Scicli, Desirè Ficili, e il consigliere di Libertà Popolare, Peppe Puglisi, a incontrare giovedì 7 agosto l’ingegnere Carlo Sinatra, dirigente capo del settore viabilità della Provincia Regionale di Ragusa. Sul tavolo, richieste precise e urgenti: segnaletica orizzontale più chiara, marcature stradali e dissuasori di velocità, soprattutto lungo la vecchia Scicli–Sampieri (SP 40) all’incrocio con la SP 122, nei pressi dell’ex casa cantoniera provinciale, e in corrispondenza del passaggio a livello della stessa SP 40. Obiettivo: ridurre il rischio di incidenti, purtroppo già numerosi in quei tratti.Non solo: l’amministrazione comunale ha chiesto che si intervenga su tutte le strade provinciali che ricadono nel territori o sciclitano, con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In programma – nelle intenzioni – scerbatura, rimozione di erbe infestanti e vegetazione spontanea, pulizia delle banchine, nuova segnaletica e manutenzione del manto stradale. «La sicurezza e la fruibilità delle nostre strade provinciali devono tornare a essere una priorità», hanno dichiarato Ficili e Puglisi, ribadendo la necessità di un’azione coordinata tra Comune e Provincia per restituire decoro e sicurezza alla viabilità del territorio.

