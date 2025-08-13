  • 13 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 13 Agosto 2025 -
Marina di Modica | Spettacolo

Questione di feeling” – Omaggio a Riccardo Cocciante con Marco Vito

16 agosto 2025 – ore 22.00, Piazza Mediterraneo, Marina di Modica
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Una serata all’insegna dell’emozione, della musica e della grande canzone d’autore italiana: il 16 agosto, alle ore 22.00, Piazza Mediterraneo a Marina di Modica ospiterà “Questione di feeling”, un omaggio intenso e raffinato a Riccardo Cocciante, tra i più iconici cantautori del panorama musicale italiano. Protagonista della serata sarà Marco Vito, voce calda e coinvolgente, noto per la sua versatilità e sensibilità interpretativa. Accompagnandosi al pianoforte, Marco Vito guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno reso immortale l’arte di Cocciante: da “Margherita” a “Bella senz’anima”, passando per “Quando finisce un amore” e naturalmente “Questione di feeling”, brano simbolo del romanticismo e della profondità emotiva che caratterizzano l’universo musicale del maestro. L’evento si inserisce nel calendario estivo degli appuntamenti culturali della città ed è a ingresso gratuito. Un’occasione preziosa per rivivere le emozioni di un repertorio che ha segnato intere generazioni, nella suggestiva cornice di Marina di Modica. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e dei grandi classici italiani.

574217
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube