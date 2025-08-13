Questione di feeling” – Omaggio a Riccardo Cocciante con Marco Vito

Una serata all’insegna dell’emozione, della musica e della grande canzone d’autore italiana: il 16 agosto, alle ore 22.00, Piazza Mediterraneo a Marina di Modica ospiterà “Questione di feeling”, un omaggio intenso e raffinato a Riccardo Cocciante, tra i più iconici cantautori del panorama musicale italiano. Protagonista della serata sarà Marco Vito, voce calda e coinvolgente, noto per la sua versatilità e sensibilità interpretativa. Accompagnandosi al pianoforte, Marco Vito guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno reso immortale l’arte di Cocciante: da “Margherita” a “Bella senz’anima”, passando per “Quando finisce un amore” e naturalmente “Questione di feeling”, brano simbolo del romanticismo e della profondità emotiva che caratterizzano l’universo musicale del maestro. L’evento si inserisce nel calendario estivo degli appuntamenti culturali della città ed è a ingresso gratuito. Un’occasione preziosa per rivivere le emozioni di un repertorio che ha segnato intere generazioni, nella suggestiva cornice di Marina di Modica. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e dei grandi classici italiani.

